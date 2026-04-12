Знищення окупантів триває: працюють воїни «Альфа» СБУ

Лише за останній тиждень оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знищили та уразили 1883 російських окупантів.

Наші воїни не просто ставлять рекорди за результативність, а систематично зменшують кількість тих, хто приходить на українську землю зі зброєю.

Хочеш так само ефектно фіксувати останні секунди ворожої піхоти — заповнюй анкету: bit.ly/alfa_recruit або читай детальніше на alfa.ssu.gov.ua

З тебе — характер, все інше — забезпечимо ми!

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»