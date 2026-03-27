Золочівська громада під атаками дронів: пошкоджено підприємства та інфраструктуру

27 березня у Золочівській громаді Харківської області протягом доби зафіксували кілька атак російських безпілотників. Пошкоджено підприємства, інфраструктуру та приватні будинки.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Сьогодні близько 1:00 російські війська завдали удару БпЛА, попередньо «Герань-2», по селищу Золочів. Пошкоджено складське приміщення та обладнання виробничого підприємства.

Близько 6:00 село Лютівка зазнало масованої атаки дронів «Молнія» та FPV. Пошкоджені складські й адміністративні будівлі місцевого сільгосппідприємства, водонапірна башта, приватний будинок і господарчі споруди. Також зафіксовані пошкодження енергомереж та інтернету, частина населеного пункту залишилася без зв’язку.

О 15:00 російські війська знов атакували Лютівку FPV-дронами та БпЛА «Молнія». Пошкоджено будівлю центру гуманітарної допомоги, а також складські приміщення, обладнання та адміністративні будівлі двох сільськогосподарських підприємств. Жертв немає.

