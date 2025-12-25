Золотий флот імені себе та інше із за океану

● Трамп підписав закон про оборону, який доволі непоганий і загалом суперечить ізоляціоністським планам його команди. За законом тепер без схвалення Конгресу заборонені припинення підтримки України, скорочення американської армії в Європі, відмова США від підтримки балтійських країн, і багаторазово посилена розвідка, що займається російською мілітаркою.

● Мін’юст США опублікував чергову, вже восьму, партію документів Епштейна обсягом 10 гб, про всяк випадок попередивши, що там можуть бути фейки. Серед документів майже 400 відеозаписів, аудіофайли та тексти, частина, як зазвичай, закрита чорним квадратом. Але як майже одразу з’ясувалося, це просто зафарбування, яке насправді нічого не приховує. Якщо скопіювати зацензурований текс, то в будь-якому блокноті можна прочитати вихідний варіант.

● Із записів уже з’ясувалося, що Трамп був ближчим з Епштейном, ніж намагається зараз показати, і часто літав на його літаку вже будучи президентом, зокрема, разом із дівчатами, що фігурували в обвинуваченні Епштейна; а в одному з листів Епштейн розповідає, що Трамп любив хапати повз проходящих неповнолітніх дівчат за промежину. Мін’юст стверджує, що цей лист якраз і є фейком.

● Трамп анонсував новий клас військових кораблів імені себе. Тип кораблів називатиметься Трамп (звісно, це будуть найбільші й найпотужніші кораблі у світі), вони будуть набиті найбільшою й найпотужнішою зброєю майбутнього, будуть керуватися найбільшим і найпотужнішим ІІ і разом утворять Золотий флот, а їх проєктуванням Трамп займеться особисто, як людина, що найкраще з усіх розбирається в естетиці прекрасного.

● Хтось із журналістів боязко нагадав про файли Епштейна, на що Трамп дуже розлютився — який Епштейн, коли розмова про "супер-пупер" кораблі? Усе, немає Епштейна, забудьте.

● Тим часом у США через ризики для нацбезпеки заборонили продаж нових китайських дронів DJI і Autel.

● В.о. глави Агентства з кібербезпеки США (CISA) Мадху Готтумуккала провалив тест на поліграфі, необхідний для допуску до надсекретних матеріалів. Він завзятий трампіст, тому провал ніяк не вплинув на його роботу, зате були звільнені співробітники, які організували перевірку.

● Трамп-молодший на правому фестивалі America Fest заявив, що Республіканської партії більше немає, але замість неї є партія МАГА, а вдова Чарлі Кірка, вкотре обіймаючи на сцені Венса, пообіцяла йому всю підтримку прихильників свого чоловіка в майбутній президентській компанії. Уша Венс на цьому святі життя не була присутня і займалася своїми справами.

● До речі, ультраправий Нік Фуентес (який позиціонує себе як тру-МАГА) вважає Венса зрадником білої раси за те, що він одружився з індіанкою, а саму Ушу публічно обсипає образами і на America Fest з цього приводу навіть були скандали.

● Венс провів півторагодинне тренування з "морськими котиками" і поносив із ними колодку в стилі Леніна.

● Трамп знову згадав про Гренландію і призначив для неї свого спецпредставника Джеффа Ландрі, який тут же заявив, що острів має стати частиною США. Після чого Данія викликала на килим посла і вручила ноту, а Трамп у відповідь призупинив дію ліцензії на будівництво великих вітряків для данської компанії.

● Трамп стверджує, що Гренландія необхідна США, бо там багато землі, мало людей, а навколо китайські й російські кораблі. Він стверджує, що Данія вважає Гренландію своєю лише тому, що туди 300 років тому плавали данці. На думку Трампа, американці напевно теж туди плавали, тому у США такі самі права. Тим більше, у Данії немає армії, тож не їй сперечатися.

● Трамп назвав New York Times ворогами народу і загрозою національній безпеці.

● Адміністрація Трампа відкликає послів у 30 країнах. Усі вони були призначені Байденом і будуть замінені на прихильників Трампа.

● Членкиня Палати Представників Joyce Beatty оскаржила у федеральному суді перейменування Кеннеді-центру в Трамп-Кеннеді-центр. У позові вказано, що перейменування суперечить закону, бо тільки Конгрес має право перейменувати Центр.

● Судячи з соцопитування, це перейменування не схвалюють дві третини американців, зокрема половина республіканців.

Джерело: facebook.com / Куперація паніки і істерики

