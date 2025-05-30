путінський перерозподіл власності на ринку сільгоспвиробників, який розпочали разом з російсько-українською війною, став однією з причин суттєвого здорожчання хліба в росії. Нарізний батон за минулі 15 місяців додав майже 100 % у ціні. Хліб став одним із продуктів, що найбільше подорожчали за минулий рік. Цього року ситуація з цінами на хліб в рф тільки погіршиться, і буханець подорожчає ще на 15–20 %.

Родина помічника путіна ніколая патрушева активно забирає під своє управління великі сільськогосподарські і продовольчі активи в росії. У березні поточного року за звинуваченнями у шахрайстві був заарештований бенефіціар агрохолдингу «русагро» вадім мошкович. Він, поклавшись на обіцянки кремля про «повну безпеку роботи вдома», редоміцилював компанію з Кіпру до рф. Сьогодні, вже під гаслом «націоналізації», його майно передають в управління одному з наближених до держави операторів, який контролює міністр сільського господарства рф дмітрій патрушєв. За такою схемою «змінили власника» макаронний концерн «макфа» та група «ариант», у складі якої найбільший винороб країни «кубань-вино».

Міжнародні санкції не поширюються на продовольство, тому активи агровиробників є ласим шматком для «друзів путіна». Брати аркадій і борис ротенберги, вони ж автори схеми з «націоналізацією», теж беруть активну участь у перерозподілі сільгоспактивів рф.

За понад три роки війни російські прокурори вилучили приватного майна на 32 млрд доларів США. Державне рейдерство змушує виробників закладати ризики втрати активів у собівартість продукції. До суми у чеку додаються компенсації за бойові дії в декількох сільгоспрегіонах рф, негаразди в економіці та природні катаклізми – посіви зернових наприкінці 2024 року перебували в найгіршому за останні декілька десятків років стані.

Джерело: szru.gov.ua

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