Зруйновані будинки, пошкоджена АЗС: наслідки обстрілів Харківщини за добу
Протягом доби військові рф обстрілювали Харків, а також Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони області. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, безпілотники, артилерію, FPV-дрони. Постраждала одна людина.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Ввечері військовослужбовці рф вдарили двома дронами по Київському району Харкова. Внаслідок атаки поранена 20-річна жінка – відвідувачка АЗС. З осколковими пораненнями її доставили до лікарні. Пошкоджена автозаправна станція. Ще одне влучання сталося у дорожнє покриття біля житлового будинку, в якому пошкодило вікна. Без постраждалих.
У Куп’янську під час авіаудару зруйновано кілька багатоповерхівок. Під завалами можуть перебувати люди.
В Ізюмському районі через влучання безпілотників пошкоджені паркан підприємства та приватні будинки.
Також російські війська дронами атакували село Перовське Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.