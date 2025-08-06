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Зруйновані будинки, пошкоджена АЗС: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Зруйновані будинки, пошкоджена АЗС: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби військові рф обстрілювали Харків, а також Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони області. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, безпілотники, артилерію, FPV-дрони. Постраждала одна людина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Ввечері військовослужбовці рф вдарили двома дронами по Київському району Харкова. Внаслідок атаки поранена 20-річна жінка – відвідувачка АЗС. З осколковими пораненнями її доставили до лікарні. Пошкоджена автозаправна станція. Ще одне влучання сталося у дорожнє покриття біля житлового будинку, в якому пошкодило вікна. Без постраждалих.  

У Куп’янську під час авіаудару зруйновано кілька багатоповерхівок. Під завалами можуть перебувати люди. 

В Ізюмському районі через влучання безпілотників пошкоджені паркан підприємства та приватні будинки. 

Також російські війська дронами атакували село Перовське Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. 

Агентство Телевидения Новости

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