ЗСУ відбили 16 атак окупантів на Харківському та Куп’янському напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 червні. Розпочалася 1194 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 166 боєзіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6128 обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3055 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська, Западного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости