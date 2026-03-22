ЗСУ уразили командний пункт окупантів на Бєлгородщині та низку об’єктів російських військ на ТОТ

Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах російських військ, зокрема на території Бєлгородської області рф. Під ураження потрапили системи ППО, командні пункти та райони зосередження противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Минулої доби українські підрозділи уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у районі населеного пункту Пєрвоє мая Брянської області рф. Зафіксовано пряме влучання, внаслідок чого засіб протиповітряної оборони виведено з ладу.

Окрім цього, у районі Старопетриківки на тимчасово окупованій території Запорізької області завдано удару по району зосередження ще одного комплексу «Бук-М2». Інформація щодо результатів цього ураження уточнюється.

Також Сили оборони вдарили по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки, уразили командно-спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, а також скупчення живої сили біля Бердянська і Гуляйполя. Окремо повідомляється про ураження ще одного командно-спостережного пункту окупантів поблизу н.п. Смородіно у Бєлгородській області рф.

Втрати противника наразі уточнюються.

