Сегодня 08:48
ЗСУ уразили військовий корабель росії у Каспійському морі

Уражено військовий корабель та інші об’єкти ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора.За словами військових, подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму.

РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

