ЗСУ знову атакують у Курській області: спроба ще одного прориву чи маневр

На тлі активізації російської армії на кордоні Сумської області українські військові також почали атакувати на іншій ділянці кордону. Ні перші, ні другі маневри поки що не призвели до суттєвих проривів, але з обох боків місцева влада заговорила про евакуацію.

Наразі інтенсивні бойові дії розгортаються одразу у кількох районах уздовж кордону. російські та українські війська намагаються завдавати ударів, щоб відвернути увагу противника від інших напрямків. І в такий спосіб перехопити ініціативу та нав'язати вигідні для себе місце й час боїв.

Прикордонні райони Курської області - місце інтенсивних боїв з початку серпня 2024 року, коли ЗСУ несподівано перейшли кордон із росією та зайняли майже тисячу квадратних кілометрів, переважно у Суджанському районі.

російській армії знадобилося понад вісім місяців, щоб практично витіснити ЗСУ зі своєї території. Глава російського генштабу Валерій Герасимов оголосив про це 26 квітня у розмові з Володимиром путіним. Утім, бої на території регіону продовжились і після цього, адже українські війська все ще контролювали невелику ділянку біля кордону.

У тій розмові Герасимов сказав, що росія створює на прикордонній території Сумської області так звану "зону безпеки" і що для цього російські військові вже захопили чотири населені пункти.

Тепер, ймовірно, щоб усунути загрозу російського прориву на новому напрямку, українська армія атакувала російські війська на кордоні в іншому місці — в районі селища Тьоткіно Глушковського району Курської області.

Інформацію про активність українських сил на цьому напрямі поширюють переважно російські Z-блогери.

Офіційно у ЗСУ повідомлення про бої в районі Тьоткіно не коментують, заявляючи лише про продовження бойових дій із застосуванням "тактики активної оборони зокрема".

"Через дев'ять місяців після початку Курської операції Сили оборони України зберігають військову присутність на території Курської області рф, утримують "буферну зону" в прикордонних районах та іноді проводять дії з відновлення позицій", - сказав BBC представник українського генштабу Дмитро Лиховій.

Інше військове джерело підтвердило BBC факт бойових дій на новій ділянці кордону - без вказівки конкретного місця чи подробиць.

Прикордонні бої

Станом на ранок 6 травня 2025 року в районі російсько-українського кордону було чотири різні осередки бойових дій.

По-перше, це прикордонна частина Сумської області на північ від автодороги Суми-Курськ.

російські військові, як стверджують у міноборони рф, контролюють села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка (ймовірно, їх і мав на увазі Герасимов у своїй доповіді путіну). Це досить невеликий район завглибшки дев'ять і завширшки 30 кілометрів.

Генштаб України присутність у цьому районі російських військ не підтверджує, проте джерело BBC у ЗСУ розповіло, що російським військовим таки вдалося закріпитися у цих селах.

російські військові щодня намагаються пробитися до населених пунктів Біловоди та Локня, які розташовані поряд із логістичним центром ЗСУ — селом Юнаківка на трасі Суми-Курськ. Це головна мета російських військових на цьому напрямку.

російські війська перейшли держкордон і зав'язали бої в цьому районі наприкінці лютого, ймовірно, щоб порушити постачання українського угруповання в районі Суджі по шосе.

По-друге, на південь від шосе Суми-Курськ розташований шматок російської території, який все ще контролюють ЗСУ. Це зовсім невеличкий район Курської області, набагато менший за площею, ніж той, який ЗСУ контролювали наприкінці серпня.

Проте українське командування вже фактично підбиває підсумки операції, стверджуючи, що вона була успішною, оскільки досягла більшості цілей — не дозволила росіянам розпочати наступ у Сумській та Харківській областях та показала, що Україна здатна діяти нестандартно, зокрема й на російській території, сказав Дмитро Лиховій.

Новий шлях через Новий Путь

Увечері 4 травня утворилося два нові осередки. У російських телеграм-каналах з'явилися численні повідомлення про спроби українських сил атакувати через кордон поблизу російських населених пунктів Тьоткіно та Новий Путь.

Вони розташовані на північ від дороги Суми-Курськ і приблизно за 20 кілометрів один від одного.

За повідомленнями з російських джерел, ЗСУ застосовували інженерну техніку розгородження, щоби прокласти проходи в мінних полях. Як стверджують російські джерела, українці втратили кілька одиниць техніки й не досягли успіху.

російські телеграм-канали повідомляють, що бойові дії при цьому не завершилися і тривали й у другій половині 6 травня.

Масштаб задуму командування ЗСУ поки що оцінити складно. У боях було не аж так багато бронетехніки та особового складу, щоб прорвати російську оборону на кордоні.

Однак, можливо, це не було завданням українських військ - бої на кордоні можуть мати відтяжний характер, аби змусити російських військових відтягнути сили з інших напрямків.

Якщо це справді так, то, ймовірно ЗСУ хотіли послабити тиск російських військ углиб Сумської області від Басівки та Журавки — саме з того плацдарму, який російська армія захопила поблизу траси Суми-Курськ.

Евакуація

Український військовий оглядач Костянтин Машовець ще 9 квітня писав, що російська армія може спробувати "прорватися від кордону на Ворожбу та Білопілля, з метою перерізати важливу в оперативному відношенні рокаду, яка веде від Сум на Новгород-Сіверський".

За його словами, це було б логічно з урахуванням прагнення російської армії встановити "буферну зону" в Сумській області.

Натиск, який демонструють російські війська останніми днями, не призвів до захоплення великих територій, але адміністрації українських міст Білопілля та Ворожба Сумської області 5 травня оголосили про евакуацію.

Своєю чергою українські атаки в районі селищ Тьоткіно та Новий Путь Глушковського району Курської області змусили владу вже російських населених пунктів організовувати евакуацію мешканців.

Голова селища Глушково Василь Худяков написав на своїй сторінці в мережі Vkontakte про початок евакуації, але потім видалив повідомлення і назвав його "надміру емоційним".

"Про жодну примусову евакуацію мешканців не йдеться", — сказано в його новому повідомленні. При цьому, за його словами, "у Глушковому та інших населених пунктах району працюють добровольці Барс-Курськ і Патріота", які "допомагають усім жителям, що раніше повернулися, виїхати з району в безпечніше місце".

Те саме зазначає у своєму каналі голова Глушковського району — він не згадує слово "евакуація", але пише про "допомогу з переміщення мешканців у безпечніші райони Курської області".

За участі кореспондента BBC в Києві Дмитра Власова

Джерело: bbc.com

Автор: Павло Аксьонов, військовий оглядач BBC

Новости портала «Весь Харьков»