Звернення Головкома з нагоди третьої річниці війни

Шановні побратими та посестри!

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Це був новий етап війни за Незалежність, яку росія розв’язала проти нашої країни в ці ж лютневі дні 11 років тому.

Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон.

Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

Наша здатність діяти асиметрично — одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини.

Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем. І цей список ворожих втрат можна продовжувати.

Б’ємо по ворогу також вглиб його території засобами Deep Strike. Системно нищимо склади озброєнь, аеродроми, військові та паливні підприємства в рф, позбавляючи агресора ресурсів для продовження війни.

Як оцінювати наші результати? Порівнювати їх із планами противника. Київ, який росіяни прагнули здобути «за три дні», стоїть і через три роки. У 2022-му агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні чорноморський флот рф фактично припинив існування – ми загнали його рештки в бухти Новоросійська. За підтримки західних партнерів та власними зусиллями ми посилюємо оборонні спроможності, на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію Збройних Сил для підвищення їх ефективності.

Українські інженери та ІТ-фахівці вписали нову сторінку в історію воєнного мистецтва. Ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, і ми перші у світі створили Сили безпілотних систем.

Своїми уміннями та стійкістю наші воїни стримують противника, який переважає нас числом і ресурсами. Пишаюся кожним і кожною, хто боронить нашу державу! Маю честь бути Головнокомандувачем таких воїнів у такий час.

Моя щира подяка громадянам України, які підтримують Сили оборони пожертвою чи волонтерською діяльністю. Ми спільно з вами доводимо всьому світу, що таке українська єдність. І те, що головний союзник українського народу – це його Збройні Сили.

Щиро дякую нашим партнерам і союзникам, які підтримують боротьбу ЗС України за незалежність на східному форпості вільного світу.

У цей день я хочу згадати всіх тих, хто віддав свої життя за волю України. Вічна їм памʼять і слава! Низький уклін кожній українській родині, яка втратила на війні з російськими окупантами сина чи батька, доньку чи матір, брата чи сестру. Ми помстимося за них.

Український народ лише протягом 20-го століття пережив дві світові війни, колективізацію, Голодомор, окупації та репресії… Але українці вистояли і створили незалежну державу.

Ми загартовані, сильні, єдині.

Вистоїмо і тепер.

Слава Україні!

Героям слава!

Джерело: https://t.me/osirskiy/1082

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