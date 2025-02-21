Зухвалі наміри Дональда Трампа щодо росії приголомшили президента України Володимира Зеленського. І він почав демонструвати свій гнів — The Economist

У вівторок, 18 лютого, Зеленський скасував давно заплановану поїздку до Саудівської Аравії, заявивши, що не хоче, щоб його асоціювали з переговорами, які відбувалися там між росією та США без нього.

Рішення Трампа поговорити з путіним і його очевидне бажання налагодити відносини з кремлем шокувало політиків в Києві. Але зараз мало хто по-справжньому здивований.

"Наш психічний стан був не найкращим того дня, коли ми почули цю новину, але ми цього очікували", — каже високопоставлений депутат від партії Зеленського.

Крім того, один опозиційний депутат зазначив про відчуття "передчуття" в парламенті, коли депутати готуються до перспективи, що їм, можливо, доведеться голосувати за принизливу угоду про припинення вогню.

Попри всю метушню, поки що немає нічого схожого на угоду. Але поки що багато що розвивається за найгіршим для України сценарієм. Багато представників її еліти побоюються, що мова команди Трампа повторює російський наратив: заклики до припинення вогню без гарантій безпеки й негайні вибори, які зруйнують єдність України.

"Схоже, що Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і якого він вважає складною людиною. Справа не у виборах, а в тому, щоб позбутися Зеленського", — вважає колишній дипломат.

Швидкість Трампа, ймовірно, призведе не стільки до швидкого миру, скільки до неприйнятної пропозиції для України. Тоді Зеленському доведеться розтягувати процес і в цьому проміжку часу вести переговори.

На відміну від Трампа, український президент не розкрив свої "червоні лінії". Готовність сісти за стіл переговорів з "убивцею" (путіним) — достатній компроміс, сказав він минулого тижня. Але Зеленський уже дав зрозуміти, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки або на будь-яку угоду, укладену за його спиною.

Високопоставлений український чиновник каже, що Україна навряд чи коли-небудь офіційно визнає втрачені території як частину угоди, але визнає, що членство в НАТО може розглядатися як віддалена перспектива.

Він додав, що абсолютний мінімум, на який може погодитися Україна, — це збереження зв'язків із західними арміями, відсутність серйозної демілітаризації, продовження поставок зброї та грошей і наявність іноземних миротворчих сил.

"Теоретично, Україна може продовжувати боротьбу, попри угоду з Трампом. На практиці ж її становище з часом погіршуватиметься", — пише The Economist.

Тим часом у Трампа є багато важелів, за допомогою яких він може домогтися вирішення проблеми. Він може — й, швидше за все, зробить це — скоротити або припинити військову допомогу Україні. Також він може в односторонньому порядку зняти санкції з росії, вважають в журналі.

Оскільки Європа відсторонена від участі в угодах, які укладає Трамп, багато що тепер залежить від Зеленського і його бажання боротися. У нього є вагомі причини чинити опір жорстким вимогам — від цього залежать його робота і його місце в історії.

"Але протистояти американському лідеру, який досягає успіху у використанні ворогів для самовизначення, буде небезпечно і психологічно важко", — додають в журналі.

Справжній український кошмар трапиться, якщо Трамп повністю реалізує кремлівський план — припинення вогню без ефективних гарантій безпеки; вибори, які призведуть до політичного паралічу, слабкого президента, розколотого парламенту; потім демобілізація, масова еміграція і початок внутрішньої дезінтеграції.

Джерело: https://t.me/znua_live/190425

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