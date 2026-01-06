5 найпопулярніших запитів у Google Nano Banana

Google виділила найпопулярніші запити, з якими користувачі зверталися до Nano Banana у 2025 році, щоб погратися з інструментом для створення зображень. Розповідаємо, що це за запити.

Що сталося

Наприкінці серпня 2025-го, Google запустив модель створення та редагування зображень Nano Banana ( або ж Gemini 2.5 Flash Image). Нагадаємо, що за два тижні за її допомогою створили понад 500 млн зображень, а застосунок Gemini отримав понад 23 млн нових користувачів.

За підсумками календарного року, Google поділилася трендами серед запитів у Nano Banana. Повний список можна переглянути у блозі компанії. Ми вибрали про п’ять найцікавіших.

Приміряти одяг

За даними Google, багато людей використовували Nano Banana, щоб уявити себе в одязі, який вони ніколи не носили. Цей спосіб генерації може мати практичне застосування у повсякденному житті або просто розважити користувача.

Оточити себе собаками

Один із запитів, якими поділився Google, стосувався людей, які просили генератор взяти наявне зображення і додати навколо них купу фальшивих собак.

Поєднати фото людей з їхніми молодшими версіями

Деякі люди надали Nano Banana свої поточні зображення разом зі старими фотографіями з дитинства і попросили генератор створити фото, на якому обидві версії себе проводять час разом.

Випробувати нову зачіску

Користувачі надавали своє фото і просили зробити їх з іншою довжиною чи кольором волосся. Наприклад, міг бути такий запит: покажи, як я виглядатиму блондинкою з чубчиком.

Створити фальшиві спогади про свята

Останній приклад, наведений Google, — це люди, які використовують Nano Banana для створення фальшивих зображень себе на відпочинку. Ось приклад промпту:

«Це фотографія мене і мого собаки. Перетвори фото на реалістичний святковий портрет, на якому я сиджу перед ялинкою, а мій собака сидить поруч зі мною. Я повинна посміхатися в камеру, а мій собака дивиться на мене. Імітуй моє справжнє обличчя. Мій собака і я повинні бути одягнені в червоні та зелені піжами, а навколо нас повинні бути подарунки, загорнуті в червоний, зелений і золотий папір. Освітлення повинно бути теплим, з золотистим фільтром».

Джерело: vctr.media

