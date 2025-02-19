Центр допомоги ВПО відкрився у Харкові: кабінет психолога та музична терпія

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 19 лютого, взяв участь у відкритті Центру психологічної допомоги та фізичної активності для внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у гуртожитках Харківської державної академії фізичної культури.

Про це повідомляє міськрада.

Проєкт реалізований спільно з польським партнером – товариством AZS WSG за підтримки Польсько-Американського фонду «Wolności» у межах програми «Wspieramy Ukrainę».

У своїй промові Ігор Терехов наголосив на важливості підтримки людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Він підкреслив, що місто робить усе можливе, аби переселенці почувалися не просто тимчасовими мешканцями, а повноцінною частиною харківської громади.

«Ми будемо робити все, щоб люди почувалися не гостями, а наче у себе вдома. Важливо, щоб у них була можливість працювати, навчатися, займатися спортом і отримувати психологічну допомогу. Попри всі виклики, Харків залишається містом студентів, містом життя, і наша мета – зберегти цей дух», – сказав мер.

У двох гуртожитках академії мешкає 194 особи, в основному, з Куп’янської громади, серед них – 23 дитини.

Центр допомоги ВПО складається з двох локацій: зони фізичної активності та зони психологічного релаксу з кабінетом психолога, сенсорною кімнатою, простором для творчих майстер-класів і музичної терапії.

Агентство Телевидения Новости