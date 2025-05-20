Чудові новини для шанувальників баскетболу: попередню реєстрацію до Dunk City Dynasty вже запущено

Нещодавно, стало відомо про те, що NetEase Games запустила попередню реєстрацію до мобільної версії гри Dunk City Dynasty. Таким чином, гравці, які полюбляють баскетбол, матимуть змогу спробувати себе у ролі спортивної зірки. Вибирати можна серед таких видатних особистостей, як Стівен Каррі, Кевін Дюрант та Пол Джордж.

Серед особливостей гри знаходиться наявність ліцензій від НБА та НБПА. Ба більше, незабаром, компанія планує зробити стабільні версії розваги для користувачів iOS і Android. А, якщо потрібно зробити дозвілля більш різноманітним, можна зайти на проєкт igrovi avtomati, який допоможе зорієнтуватися у галузі гемблінгу.

Базові параметри гри

Завдяки симулятору стрітболу, гравці отримають доступ до динамічних змагань у форматі 3х3. Всі сесії відбуватимуться швидко тому, що максимальна кількість очок обмежена одинадцятьма. Але, загальні відчуття від цих протистоянь будуть кращими шляхом:

Придбання і використання корисних навичок;

Веселих анімацій та тривимірного візуала;

Легкого керування персонажем та м’ячем;

Можливості розблокування будь-якого відомого гравця НБА;

Наявності одиночної та групової гри.

До речі, пошук партнерів для епічного соціального змагання тут став швидшим. При цьому, було додано кілька корисних опцій на кшталт створення унікальних баскетбольних майданчиків. Щодо альтернативних режимів, до гри долучено змагання 5х5 та можливість створення альянсів. І насамкінець, незалежно від того, вибере людина грати на боці Golden State Warriors чи Miami Heat, вона матиме змогу зустрітися з улюбленими командами НБА.

Що пропонується у межах при-реєстрації

Під час заповнення анкети, гравці мають можливість отримати різні унікальні подарунки, включно з індивідуальним аватаром. Останній розповсюджується в обмеженій кількості і, стане доступним тільки під час офіційного запуску. Вартість заохочень буде залежати від кількості людей, що пройшли при-реєстрацію.

Наприклад, у разі досягнення 500 тисяч попередніх придбань гри, з’явиться можливість розблокувати “Пакет новачка”. Натомість, коли цифра сягне 1 мільйона користувачів, гравці зможуть отримати доступ до можливостей Star Development. Відчути всі привілеї Супер-зірки буде можна тільки за умови 2.5 мільйонів попередніх замовлень. А пакет Зоряного гравця Кумінга відкриється у момент появи п’яти мільйонів передзамовлень.

Новости портала «Весь Харьков»