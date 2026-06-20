Дика природа прикордоння: ведмідь відібрав обід у кабана (ВІДЕО)

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області камери спостереження зафіксували цікаву сцену з життя диких жителів лісу.

Дорослий кабан натрапив на кукурудзу й вирішив влаштувати собі ситний обід. Втім, попри свою самовпевненість, звір не втрачав пильності. І недарма – неподалік з’явився справжній господар цих місць.

Ведмідь швидко дав зрозуміти, хто претендує на частування. Без зайвих вагань клишоногий витіснив конкурента та спокійно взявся до трапези. Після цього жодна інша тварина не наважилася наблизитися до обіду лісового велетня.

Такі кадри стають можливими завдяки сучасній системі фото- та відеомоніторингу, яку Державна прикордонна служба України впроваджує за підтримки міжнародних партнерів відповідно до європейських стандартів охорони кордону.

Сьогодні за ситуацією на державному кордоні стежать не лише прикордонні наряди, а й розгалужена мережа технічних засобів спостереження. Вона дозволяє оперативно контролювати обстановку навіть у найвіддаленіших куточках прикордоння та водночас відкриває унікальну можливість спостерігати за дивовижним життям дикої природи.

Джерело: dpsu.gov.ua

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