Які чоловічі кофти знадобляться для туристичних походів

У поході температура часто відчувається інакше: на відкритій стежці тепло, у лісі тягне прохолодою, а після підйому хочеться швидко зберегти тепло й не стояти на вітрі у вологій футболці. У MEGASPORT можна знайти кофти чоловічі, які підійдуть для заміської подорожі, ночівлі у наметах й відпочинку на природі. Чоловічі моделі для туризму мають бути легкими, компактними в рюкзаку й достатньо практичними.

Кофта для руху й коротких зупинок

Для денного маршруту краще брати кофти з матеріалу, який не парить і не стає важким після активної ходьби. Тонкий фліс, легкий трикотаж або синтетична тканина добре підходять для підйомів, ранкової прохолоди й коротких привалів. Чоловічі варіанти на блискавці зручні тим, що їх можна швидко розстібнути, коли стає тепліше.

Посадка теж має значення. Кофта не має тягнути в плечах, заважати під лямками рюкзака або підскакувати під час нахилів. Для походів зручні чоловічі моделі середньої довжини, з м’якими манжетами й без зайвого об’єму внизу.

Що перевірити перед походом

Перед поїздкою варто подумати, у яких умовах річ знадобиться найчастіше: на маршруті, у транспорті, ввечері біля намету чи під курткою. Від цього залежить щільність, крій і склад тканини. Чоловічі кофти для походів не мають бути надто важкими, бо кожна зайва річ у рюкзаку швидко відчувається. Орієнтуватися можна на кілька деталей:

фліс краще гріє ввечері й швидко висихає;

синтетичний склад легший для активного маршруту;

блискавка допомагає регулювати тепло під час руху;

кишені потрібні для дрібниць на зупинках;

капюшон корисний у вітряну погоду;

чоловічі моделі в темних кольорах практичніші для лісу й доріг.

Після примірки варто підняти руки, нахилитися й надіти рюкзак хоча б на кілька хвилин. Якщо кофта не натирає, не перекручується й нормально сидить під верхнім шаром, її можна брати в похід без сумнівів. Кофти для туризму мають бути не «про всяк випадок», а під конкретну погоду й маршрут. На megasport.ua можна знайти різні чоловічі моделі для легкої прогулянки, тривалого походу, ночівлі на природі й дороги додому.

Новости портала «Весь Харьков»