Сегодня 11:02
Комарі-вбивці: як ШІ зняв кіно, в якому мутанти з Чорнобиля нищать кремль

Комарі-вбивці: як ШІ зняв кіно, в якому мутанти з Чорнобиля нищать кремль

У мережі з’явився трейлер до неіснуючого фільму з назвою "Комарі-вбивці", який показує історію як чорнобильські мутанти атакують кремль

Це відео опубліковано на ютуб-каналі "Історії Юри Мартиновича".

● "З секретних лабораторій Чорнобиля – просто в серце москви. Гігантські комарі-мутанти, керовані військовими, атакують кремль. Вони п’ють кров ворогів і їх не зупинити", – йдеться в описі до відео.

Також у дописі додається, що "Комарі-вбивці" – це повністю вигаданий трейлер до неіснуючого фільму, а весь контент створено за допомогою штучного інтелекту.

Більше сатира, ніж жахи

Як розповів Еспресо автор ролика, журналіст Юра Мартинович, це не стільки трейлер про уявний фільм жахів, як сатиричне кіно.

● "Всі ми пам’ятаємо, як на початку повномасштабної війни росіяни безпідставно звинувачували Україну в тому, що тут є "десятки секретних американських біолабараторій" в яких ледь не вирощують мутантів. Власне, що довів до абсурду цю ідею у вигляді гігантських комарів-вбивць, яких створили у чорнобильських лабораторіях, військові навчилися ними управляти як дронами, а далі ці "крилаті безпілотники" полетіли атакувати москву...", - каже Мартинович і відзначає, що ідея з комарами з’явилася, коли один такий шкідник не давав спати.

Також автор ролика додає, що зараз в Україні спостерігається інтерес до виробництва жанру жахів, адже нещодавно у кіно були українські фільми "Конотопська відьма" та "Каховський об'єкт", які переплітають моторошні історії, певну містику та сучасні реалії:

"Теперішні можливості штучного інтелекту дозволяють кожному легко побути у ролі режисера і за кілька годин втілити свою ідею, яка має шанс стати вірусною".

Джерело: espreso.tv

