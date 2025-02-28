Ліпний декор — неповторна досконалість інтер'єру

З давніх-давен гіпсовий ліпний декор був окрасою будинків знаті. У ті часи це вимагало солідних витрат матеріалів та залучення вправних майстрів, але прогрес не стоїть на місці завдяки полімерам оригінальні прикраси інтер'єру доступні всім охочим.

Сучасні ліпні декори для житлових приміщень виготовляють із поліуретану. Технологія виробництва дозволяє отримати екологічно чисті декоративні елементи різної конфігурації які не бояться вологи, забруднень і перепадів температур.

Переваги ліпнини з поліуретану

Декоративні елементи з поліуретану, порівняно з традиційними гіпсовими аналогами, мають масу переваг. Вони відрізняються:

Високою зносостійкістю, стійкістю до розтріскування та деформації. Зручною для монтажу легкою вагою та стійкістю кольорів, які не вигорають під прямими променями сонця. Можливістю стійкого фарбування олійними або водорозчинними фарбами у будь-який колір. Відсутністю у складі шкідливих для людини речовин. Простотою монтажу. Деталям не потрібне індивідуальне припасування. Декор збирається як конструктор з ідеально відповідних один одному елементів. Стійкістю до температурних перепадів. Температура плавлення поліуретану близько 300° C, тому вироби можна без побоювань кріпити поряд з освітлювальними приладами. При цьому він не боїться морозів.

Ліпнина з полімерів не вбирає воду, не покривається пліснявою та грибковими захворюваннями. Встановлювати ліпнину можна у приміщеннях із підвищеною вологістю. Для охочих купити ліпний декор найголовніший плюс висока якість і доступна ціна.

Варіанти застосування ліпнини в інтер'єрі

Цілісна ліпна прикраса створюється шляхом з'єднання безлічі фрагментів. Магазини ліпного декору, наприклад, https://decoratorskyi.com/lipnij-dekor, пропонують безліч стандартизованих елементів, що ідеально підходять один одному.

Ви можете замо,вити:

Рельєфні плінтуси, що закривають примикання стіни до підлоги. Карнизи різної товщини для маскування кута між стіною та стелею. Молдинги, які приховують місця з'єднання стінового оздоблення. Барельєфи, що виступають над площиною стіни. Обрамлення арок. Розетки для оздоблення місць кріплення світильників. Кронштейни з завитками, які є додатковою підтримкою деталей що виступають. Колони з гладкою і рельєфною поверхнею, які можуть бути цільними та складаються з декількох частин: верхньої пілястри, або капітелі, власне колони та нижньої опори. Стінні ніші для встановлення статуй чи купелів.

Ліпнина в інтер'єрі підкреслює вишуканість окремих елементів та створює яскравий акцент. Вона неймовірно красиво виглядає у класично оформлених приміщеннях. Це можуть бути ніші, пілястри, балюстради, портали камінів або декоративні обрамлення дверних та віконних отворів. Ліпнина надає дизайнерському проєкту логічну завершеність та вносить нотку елітарності та витонченості.