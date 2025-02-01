Перші подробиці про LG Gram 2025 з RTX останнього покоління і пам'яттю GDDR7

Позаду виставка CES 2025, на якій південнокорейський бренд LG Electronics представив оновлену лінійку ноутбуків. Це перші пристрої компанії з інтегрованими функціями штучного інтелекту. Легкі, стильні, високопродуктивні лептопи мають цілу низку переваг, серед яких — швидкісна відеокарта і новий формат оперативної пам'яті. Серія включає моделі Gram Pro/Pro 2-in-1/Gram/Gram Book. Якщо плануєте купити ігровий ноутбук, вам точно варто придивитися до цих приголомшливих новинок. Розберемо технічні характеристики далі.

Загальні особливості LG Gram 2025

Моделі ноутбуків з Південної Кореї оснащені 16-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, підтримкою частоти оновлення до 144 Гц і технологією VRR. Колірне охоплення DCI-P3 становить 99%, що забезпечує насичені та точні кольори. Картинка на такому лептопі виглядає яскравою і насиченою з будь-якого кута огляду. Топові матриці забезпечують плавний скролінг і крутий візуальний досвід.

LG Gram 2025 року пропонує чимало вихідних роз'ємів для периферії, зокрема:

два порти USB 4 (Thunderbolt 4);

HDMI;

USB-A.

Аудіосистема підтримує технологію Dolby для максимально якісного звуку. Час автономної роботи сягає 25,5 годин завдяки акумулятору високої місткості — на 77 Вт/год. Система охолодження оснащена двома незалежними вентиляторами для ефективного теплового контролю. Це особливо важливо для професійних геймерів, які можуть не вставати з-за лептопа годинами.

Особливості штучного інтелекту

Штучний інтелект LG Gram AI перетворює роботу з ноутбуком на справжнє задоволення. Локальні ШІ-алгоритми забезпечують швидкий доступ до необхідної інформації як онлайн, так і офлайн. Доступні гнучкі персоналізовані налаштування — те, що потрібно людині, яка проводить за лептопом більшу частину дня.

Gram chat заснований на компактній мовній моделі, розробленій з використанням EXAONE від LG AI Research. Він поєднує високий рівень інформаційної підготовки та топові системи шифрування для безпеки особистої інформації. Серед ключових функцій можна виділити Time Travel, яка забезпечує миттєвий доступ до раніше відвіданих вебсторінок, документів, відео та аудіофайлів.

Додаткові особливості

Ноутбуки працюють на новітніх процесорах Intel Core Ultra H- і V-Series, що оптимізовані для взаємодії з ШІ. Моделі на базі Arrow Lake демонструють поліпшену графічну та обчислювальну потужність, а пристрої з Lunar Lake підтримують Copilot+ від Microsoft для максимальної творчості та робочої продуктивності. Завдяки RTX останнього покоління і підтримці оперативної пам'яті формату GDDR7 ноутбук зможе ефективно справлятися із завданнями, пов'язаними з «важкою» графікою або обчислювальними процесами. Можна сміливо сказати, що LG Gram 2025 року стане одним з головних фаворитів комп'ютерного ринку України.