Дозвілля
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28.05.2025 18:00
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Правила хранения пива IPA, которых следует придерживаться

Если вам захотелось настоящего эля, лучший способ удовлетворить свое желание — обратиться в местную крафтовую пивоварню. Но что, если такой в месте вашего проживания нет? Придется довольствоваться покупкой в супермаркете. Если вы хотите остаться удовлетворенным, вам следует полагаться на определенные правила выбора качественного пива IPA.

Правила хранения пива IPA, которых следует придерживаться

Не покупайте пиво, длительное время подвергавшееся воздействию света

Когда свет (не только солнечный, но и искусственный, включая светодиодные, флуоресцентные источники света и лампы накаливания) попадает на пиво, фотоны бомбардируют горькие соединения хмеля и разрывают ароматическую молекулу 3-метил-2-бутен-1-тиол. Это означает, что некоторые сорта пива, в частности, IPA, приобретают в результате такого воздействия неприятный привкус.

Обычно чем горче пиво, тем выше в нем содержание хмеля и тем оно более чувствительно к воздействию света. Так что Indian Pale Ale сродни вампирам — они боятся света. Отсюда следует вполне понятный вывод: выбирайте IPA в банках, кегах или коричневом стекле.

Коричневое стекло блокирует 98% световых длин волн, вредящих напитку, у зеленого этот показатель гораздо ниже, 20%, а бесцветное не блокирует световые волны вообще.

Температура хранения важна для IPA

Чем выше температура, тем быстрее происходит окисление, поэтому лучше покупать пиво, хранящееся в пивном холодильнике. Если вы хотите, чтобы ваш Indian Pale Ale имел вкус мандарина и манго, храните пиво в холодном виде, пейте его свежим и держите вдали от света.

Фирменный аромат хмеля, который может варьироваться от освежающих ноток сосны до сладких фруктов, не сохраняется навсегда и быстрее выветривается при более высоких температурах. Хранение IPA в холодном виде замедляет его деградацию.

Типичное пиво, хранящееся в холодном виде, может быть пригодно для питья в течение нескольких месяцев после того, как покинет пивоварню. Именно в таких условиях хранится эль в онлайн-магазине Маудау.

Так что если вы увидите, что упаковка IPA сложена в проходе продуктового магазина, будьте осторожны. Хранящийся при комнатной температуре эль может потерять значительную часть хмелевого аромата и горечи всего за шесть недель.

Эти правила остаются в силе и после покупки

Купив банку Indian Pale Ale, лучше сразу же ее выпить, иначе убрать в холодильник.

Чтобы в полной мере насладиться всеми фруктовыми, цветочными и прочими ароматами IPA, его следует налить в стакан, а не пить из банки или бутылки. Это улучшит вкусовые ощущения от пива.

Не употребляйте его на солнце: в таких условиях оно начинает портиться всего через 10 минут. Правда, продукция известных брендов более устойчива к воздействию лучей, а вот пиво небольших крафтовых пивоварен следует оберегать особенно тщательно.

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