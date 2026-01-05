Дозвілля
Сегодня 10:55
Сучасний дистрибутив Linux розмістили на звичайній дискеті

Автор YouTube-каналу Action Retro підтвердив це, зумівши встановити один із дистрибутивів на ПК за допомогою завантажувальної дискети на 1,44 МБ. Він також показав, як це може повторити кожен аматор техніки.

Для експерименту ентузіаст використав дистрибутив Floppinux, створений спеціально для дискет. Він побудований на основі ядра Linux 6.14.1 та сумісний з процесорами Intel i486. У ролику автор послідовно проходить всі кроки встановлення дистрибутива, починаючи з його конфігурування.

У результаті залишилася операційна система, що включає тільки текстовий редактор Vi і основні інструменти для роботи з файлами. На перших спробах термінал «лаявся», але через кілька правок ентузіасту вдалося запустити fet.sh і побачити видачу конфігурації системи.

Інструкції та необхідні файли можна знайти на сторінці розробника Floppinux на GitHub. У мінімальних системних вимогах ОС вказано процесор Intel 486DX на 33 МГц, 20 МБ оперативної пам'яті та 3,5-дюймову дискету.

Джерело: ilenta.com

Новости портала «Весь Харьков»

компьютер

Архив новостей

Корисна інформація

