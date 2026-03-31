Технологічна ностальгія спровокувала повернення ретро-технологій в новій обгортці

Від гучного прослуховування музики на бумбоксі до перегляду фотографії, що проявлюється просто руках, багато людей заново відкривають для себе недосконалу чарівність старих гаджетів, яку смартфони та ноутбуки просто не можуть відтворити.

Технологічні компанії повністю схиляються до цього, поєднуючи ностальгічний дизайн із сучасною функціональністю. Ось деякі з найкрутіших пристроїв у ретро-стилі, які зараз доступні.

Цифрові друкарські машинки

У світі, повному нескінченних сповіщень, вкладок, прокручування сторінок та інших відволікаючих факторів, розумні друкарські машинки займають нішу для більш зосередженого письма. Ці пристрої зводять все до найнеобхіднішого: лише ви, клавіатура та ваші слова.

● Freewrite ($699): Freewrite має дизайн, натхненний класичними друкарськими машинками, що забезпечує мінімалістичний досвід письма. Він має невеликий екран та зручні клавіші. Однак, якщо вам потрібно внести зміни, ваші чернетки синхронізуються з хмарою та можуть бути експортовані в будь-яке програмне забезпечення.

● Pomera ($549): Більш сучасний варіант, ніж пристрій Freewrite, Pomera виглядає як компактний ноутбук і містить корисні інструменти, такі як перевірка орфографії, управління документами та підрахунок слів. Завдяки кільком варіантам передачі даних і до 20 годин автономної роботи, він поєднує простоту з функціональністю.

Бумбокси, касети та програвачі платівок

Бумбокс знову стає дизайнерським рішенням і функціональним аудіопристроєм. Сучасні версії поєднують громіздкі кнопки, касетні деки та великі динаміки із сучасними покращеннями, такими як Bluetooth та акумуляторні батареї. Тим часом касетні плеєри також знову з'являються з удосконаленнями, а програвачі платівок також продовжують бути популярними.

● We Are Rewind ($579): Сучасне переосмислення класичного бумбокса, GB-001 має все, що ви бажаєте від бумбокса, але ще краще. Він зберігає всі основні функції, такі як низькочастотні динаміки, високочастотні динаміки, касетний програвач і магнітофон, а також додає Bluetooth і акумуляторну батарею. З динаміками потужністю 104 Вт, він створений як для ностальгії, так і для високоякісного звуку.

● Bumpboxx : Новий BB-777, який вже доступний на Kickstarter, – це портативний бумбокс із сміливою естетикою 80-х років, а також широкий спектр функцій. Він включає потужну 3-смугову акустичну систему, два касетні магнітоли із записом та високошвидкісним дублюванням, вбудований CD-програвач, запис на USB та багато іншого. Він також підтримує багатодіапазонне радіо, включаючи AM та FM.

● Retrospekt ($99): Мінімалістична версія класичного плеєра у стилі Walkman, цей портативний касетний пристрій має всі необхідні функції: відтворення, перемотування назад, перемотування вперед і запис. Він підтримує живлення як від батареї, так і від USB-C, що робить його простим, але сучасним ретроспективним пристроєм.

● Kickback World ($500): Цей програвач платівок DEKO почав постачатися в січні 2025 року та став популярним не лише завдяки тому, що він є кроком вперед порівняно з традиційними програвачами, але й завдяки естетичній привабливості завдяки своєму помаранчевому акриловому дизайну в стилі «шведського модернізму» порівняно з традиційними програвачами платівок у формі валізи, які ми зазвичай бачимо.

Миттєві камери

Є щось унікальне задоволення в тому, щоб тримати фізичну фотографію в руках через кілька секунд після того, як її зробили. Це відчуття хвилювання та передчуття, поєднане з недосконалою красою плівки, робить кожен кадр більш значущим, ніж швидкий знімок на вашому iPhone.

● Polaroid (199 доларів): Polaroid ніколи не втрачав популярності, але він завжди впроваджує інновації. Зовсім недавно, минулого року, був випущений Polaroid Flip – ретро-камера миттєвої зйомки із сучасними функціями, такими як автофокусування та підключення до додатків для дистанційного керування.

● Fujifilm ($234): Якщо вам потрібна гібридна камера, яка дозволяє знімати цифровим способом та друкувати фотографії, тоді вам підійде Fujifilm Instax Mini Evo. Вона пропонує найкраще з обох світів: миттєва плівка з гнучкістю цифрового зберігання та обміну. ​​В останні роки пристрій отримав оновлення за допомогою USB Type-C. У січні Fujifilm випустила новий варіант, Instax Mini Evo Cinema, гібридну камеру «три в одному», яка навіть може друкувати зображення зі смартфона.

● Kodak ($35): Ви також не помилитеся, обравши класичну одноразову камеру. Вона проста, надійна та все ще забезпечує якісні фотографії без необхідності будь-яких навичок фотографування. Минулого року Kodak випустив мініатюрну цифрову камеру-брелок «Charmera». Цей крихітний пристрій, що є варіацією на користь їхньої фірмової камери «Fling», може зберігати та передавати фотографії та відео за допомогою кабелю USB-C.

Телефони

Стаціонарні телефони непомітно повертаються, особливо серед людей, які шукають перерви від насиченого екранами спілкування. Вони також набувають популярності як естетичні предмети, часто використовуються як акцентні елементи домашнього декору.

● Tin Can ($100): Пам’ятаєте часи, коли ви поспішали додому після школи, щоб скористатися стаціонарним телефоном і годинами спілкуватися з друзями? Саме це надихнуло Tin Can. Розроблений для дітей, він нагадує стаціонарний телефон, але не потребує телефонного роз’єму, лише Wi-Fi. Телефонувати можуть лише схвалені люди, а батьки можуть легко керувати контактами через супутній додаток. Ви можете оформити попереднє замовлення зараз. Існує безкоштовний план для дзвінків іншим користувачам Tin Can та план за $9,99/місяць для дзвінків усім схваленим контактам.

● Clicks ($499): Анонсований на виставці CES 2026 , апаратний виробник Clicks Technology дебютував зі своїм смартфоном, дуже схожим на BlackBerry, який домінував на ринку телефонів у 2000-х роках і пережив відродження серед покоління Z. Хоча телефон Clicks має доступ до текстових повідомлень і програм для підвищення продуктивності, таких як Gmail і Slack, він не надає доступу до мобільних ігор і соціальних мереж, що робить його привабливою альтернативою для людей, які хочуть повернутися до старих добрих часів.

Джерело: internetua.com

