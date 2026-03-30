Тизер нового серіалу про Гаррі Поттера зібрав найбільше переглядів в історії платформи HBO

Перший тизер нового серіалу "Гаррі Поттер. Перший сезон" на основі популярної серії книг став найпопулярнішим в історії стримінгового сервісу HBO Max та телеканалу HBO.

За 48 годин ролик набрав 277 мільйонів органічних переглядів на всіх платформах, що більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд, пише Deadline.

Перший із 7 сезонів буде заснованим на подіях книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

За сюжетом, головний герой на свій 11-й день народження отримує лист про зарахування до школи чарів та чаклунства Гоґвортса. Ця можливість відкриває для нього прихований світ із веселощами, дружбою та магією.

Однак нова пригода також пов'язана із великим ризиком, адже Гаррі має зіткнутися з небезпечним ворогом зі свого минулого.

У серіалі роль Гаррі зіграє Домінік Маклафлін, Герміону Грейнджер – Арабелла Стантон, а Рона Візлі – Аластер Стаут. Роль Драко Мелфоя виконає Локс Пратт, а його батька-смертежера – Джонні Флінн.

За даними BBC, актора на роль Волдеморта ще не обрали. Однак були чутки, що головного антагоніста історії може зіграти британський актор та лауреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі.

Сценаристами та режисерами серіалу стали Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession).

Джерело: pravda.com.ua

