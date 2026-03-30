Дозвілля
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 59

Тизер нового серіалу про Гаррі Поттера зібрав найбільше переглядів в історії платформи HBO

Перший тизер нового серіалу "Гаррі Поттер. Перший сезон" на основі популярної серії книг став найпопулярнішим в історії стримінгового сервісу HBO Max та телеканалу HBO.

За 48 годин ролик набрав 277 мільйонів органічних переглядів на всіх платформах, що більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд, пише Deadline.

Перший із 7 сезонів буде заснованим на подіях книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

За сюжетом, головний герой на свій 11-й день народження отримує лист про зарахування до школи чарів та чаклунства Гоґвортса. Ця можливість відкриває для нього прихований світ із веселощами, дружбою та магією.

Однак нова пригода також пов'язана із великим ризиком, адже Гаррі має зіткнутися з небезпечним ворогом зі свого минулого.

У серіалі роль Гаррі зіграє Домінік Маклафлін, Герміону Грейнджер – Арабелла Стантон, а Рона Візлі – Аластер Стаут. Роль Драко Мелфоя виконає Локс Пратт, а його батька-смертежера – Джонні Флінн.

За даними BBC, актора на роль Волдеморта ще не обрали. Однак були чутки, що головного антагоніста історії може зіграти британський актор та лауреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі.

Сценаристами та режисерами серіалу стали Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession).

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Белый дом презентовал OnlyFarms, встретив фермеров золотым трактором
Сегодня 09:43    14
Попри те, що агресія рф проти України триває, російський спорт поступово повертається на міжнародну арену
Сегодня 06:36    116
кремль реструктурує машину впливу: «россотруднічество» переходить під жорсткий контроль кірієнка
29.03.2026 08:51    140
путін заборонив іноземні фільми
28.03.2026 11:16    209
Влада Угорщини ініціювала справу проти опозиційного журналіста за "шпигунство"
28.03.2026 08:55    102
Фейк про «розстріл пенсіонера та підпал будинку» бійцями ЗСУ у Родинському
28.03.2026 08:12    115
Звинувачення Роберта Фіцо у державній зраді
28.03.2026 07:57    136
Міноборони Латвії: росія проводить масштабну інформаційну операцію проти країн Балтії
28.03.2026 07:43    99
Під вивіскою «культури»: як рф розгорнула глобальну мережу агентів у світі – розслідування
27.03.2026 07:31    99
«Україна – терорист»: як кремль продає цей наратив глобальній аудиторії
27.03.2026 06:46    229
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 