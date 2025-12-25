Дозвілля
Виставка художніх робіт відкрилась на станціях метрополітену у Харкові

До новорічних свят на станціях метрополітену представлено виставки робіт учнів і викладачів художніх та мистецьких шкіл Харкова.

Про це повідомили в Департаменті культури.

Так, на станції метро «Історичний музей» облаштована експозиція з роботами лауреатів і дипломантів Міського конкурсу «До різдвяних і новорічних свят» (77 робіт). Вона триватиме до 5 січня.

На станції метро «Наукова» (два виходи) представлені роботи учнів Дитячої школи мистецтв №6. Ця виставка працюватиме до 10 січня.

