Сегодня 13:28
Просмотров: 128
Виставка художніх робіт відкрилась на станціях метрополітену у Харкові
До новорічних свят на станціях метрополітену представлено виставки робіт учнів і викладачів художніх та мистецьких шкіл Харкова.
Про це повідомили в Департаменті культури.
Так, на станції метро «Історичний музей» облаштована експозиція з роботами лауреатів і дипломантів Міського конкурсу «До різдвяних і новорічних свят» (77 робіт). Вона триватиме до 5 січня.
На станції метро «Наукова» (два виходи) представлені роботи учнів Дитячої школи мистецтв №6. Ця виставка працюватиме до 10 січня.