Американські вчені створили штучний інтелект, що може самостійно ухвалювати рішення без втручання людини

̶З̶д̶р̶а̶в̶с̶т̶в̶у̶й̶,̶ ̶С̶к̶а̶й̶н̶е̶т̶!̶

Дослідники з Каліфорнійського університету у Берклі повідомили про прорив у створенні штучного інтелекту, який вчиться ухвалювати рішення подібно до людини. Вчені використали підхід підсиленого навчання (reinforcement learning, RL), щоб навчити штучних агентів працювати з інформацією про невідоме середовище та робити висновки, спираючись не лише на дані, а й на припущення — як це робить людський мозок.

Ключова ідея полягає в тому, що нова модель RL-ШІ здатна не просто реагувати на зовнішні сигнали, а й «уявляти» потенційні сценарії і будувати прогнози у невизначених умовах. Це наближає її до когнітивних процесів людини: ми часто приймаємо рішення, коли бракує інформації, використовуючи інтуїцію та попередній досвід.

Для навчання штучних агентів дослідники використовували симуляції, у яких потрібно було розв’язувати задачі з неповною інформацією — наприклад, знаходити предмети у лабіринті, спираючись на непрямі ознаки. Нові алгоритми дозволили ШІ швидко адаптуватися до змін та самостійно формувати гіпотези щодо оточення, а не діяти лише за заздалегідь заданими правилами.

Автори роботи наголошують, що така гнучкість і здатність до «людського» мислення відкривають шлях до створення універсальніших роботів і систем штучного інтелекту, які зможуть краще взаємодіяти з непередбачуваним світом. Потенційно це дозволить застосовувати їх у складних сценаріях — від автономної навігації до розв’язання завдань, які раніше потребували саме людської участі.

Зараз команда планує масштабувати розробку, впроваджуючи її в більш реалістичні середовища та різні типи роботів, щоб оцінити ефективність підходу у практичних ситуаціях.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»