Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:29
Просмотров: 104

Американські вчені створили штучний інтелект, що може самостійно ухвалювати рішення без втручання людини

Американські вчені створили штучний інтелект, що може самостійно ухвалювати рішення без втручання людини

̶З̶д̶р̶а̶в̶с̶т̶в̶у̶й̶,̶ ̶С̶к̶а̶й̶н̶е̶т̶!̶

Дослідники з Каліфорнійського університету у Берклі повідомили про прорив у створенні штучного інтелекту, який вчиться ухвалювати рішення подібно до людини. Вчені використали підхід підсиленого навчання (reinforcement learning, RL), щоб навчити штучних агентів працювати з інформацією про невідоме середовище та робити висновки, спираючись не лише на дані, а й на припущення — як це робить людський мозок.

Ключова ідея полягає в тому, що нова модель RL-ШІ здатна не просто реагувати на зовнішні сигнали, а й «уявляти» потенційні сценарії і будувати прогнози у невизначених умовах. Це наближає її до когнітивних процесів людини: ми часто приймаємо рішення, коли бракує інформації, використовуючи інтуїцію та попередній досвід.

Для навчання штучних агентів дослідники використовували симуляції, у яких потрібно було розв’язувати задачі з неповною інформацією — наприклад, знаходити предмети у лабіринті, спираючись на непрямі ознаки. Нові алгоритми дозволили ШІ швидко адаптуватися до змін та самостійно формувати гіпотези щодо оточення, а не діяти лише за заздалегідь заданими правилами.

Автори роботи наголошують, що така гнучкість і здатність до «людського» мислення відкривають шлях до створення універсальніших роботів і систем штучного інтелекту, які зможуть краще взаємодіяти з непередбачуваним світом. Потенційно це дозволить застосовувати їх у складних сценаріях — від автономної навігації до розв’язання завдань, які раніше потребували саме людської участі.

Зараз команда планує масштабувати розробку, впроваджуючи її в більш реалістичні середовища та різні типи роботів, щоб оцінити ефективність підходу у практичних ситуаціях.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, ші

Читайте ещё:

Microsoft виявила хакерів ФСБ, які шпигували за посольствами в москві
Сегодня 09:39    94
США й НАТО обговорюють новий підхід стосовно поставок Україні зброї (PURL)
Сегодня 07:47    126
Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни «у відповідних регіонах» у відповідь на погрози Медведєва
Сегодня 07:07    87
Трамп ввел тарифы для десятков стран
Сегодня 06:28    160
Microsoft заблокувала пошту розробника LibreOffice після критики на свою адресу — апеляції ігнорують
01.08.2025 09:26    121
США провели розмову з росіянами щодо припинення війни в Україні — прогресу не побачили
01.08.2025 09:20    123
Як російський експрезидент Медведєв став у пригоді Дональду Трампу
01.08.2025 08:20    198
Прошлой ночью путин ответил на ультиматум Дональда Трампа террором против гражданского населения Украины
01.08.2025 07:39    133
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
01.08.2025 07:12    98
Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін «наполегливо домагається особистої зустрічі найближчим часом»
31.07.2025 09:26    142
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 