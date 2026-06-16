Фольга за роутером: експерти перевірили вірусний лайфхак і виміряли швидкість Wi-Fi

У мережі все частіше з'являються фото, на яких користувачі розміщують звичайну харчову фольгу за роутером. Вважається, що таким чином можна помітно посилити сигнал Wi-Fi в конкретній кімнаті.

Фахівці Android.com.pl вирішили перевірити, чи може аркуш алюмінієвої фольги насправді вплинути на якість сигналу.

Для тесту фольгу закріпили на картонній підкладці та встановили між Wi-Fi-роутером та стіною, щоб створити своєрідний відбивач сигналу.

Результати виявилися несподіваними. У тестах на швидкість відправлення (upload) помітного поліпшення не зафіксували, проте у випадку швидкості завантаження (download) алюмінієвий "щит" спрацював – у всіх вимірах показники збільшувалися, а в пікових значеннях приріст досягав майже 50 Мбіт/с.

За підсумками експерименту автори дійшли висновку, що алюмінієва фольга дійсно може допомогти користувачам, які скаржаться на занадто повільний інтернет.

"Схоже, що популярний лайфхак – це не черговий інтернет-міф, а ефективне рішення", – зазначили експерти.

Лайфхак працює, але є декілька "але"

Незважаючи на цікавий результат, експерти попереджають: метод має свої обмеження і підходить далеко не завжди. Перш за все категорично не рекомендується обгортати сам роутер фольгою – це може призвести до перегріву пристрою і в крайніх випадках створити ризик загоряння.

Крім того, такий лайфхак не вирішує фундаментальних проблем сигналу, таких як товсті бетонні стіни або невдале розташування роутера. У подібних ситуаціях ефективним рішенням буде перенесення пристрою в інше місце – в ідеалі в геометричний центр житла (наприклад, коридор або вітальня), розміщений на висоті 1,5–2 метри від підлоги.

Експерти також зазначають, що такий спосіб варто розглядати скоріше як тимчасовий захід для поліпшення покриття в конкретній зоні, а не як повноцінну заміну нормальної мережевої інфраструктури.

Джерело: unian.ua

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