Група шимпанзе в Уганді майже 10 років вела «громадянську війну»

Все почалося у 2015 році, коли вчений Аарон Сандел помітив цікавий випадок всередині однієї групи шимпанзе: коли члени однієї її частини наближались крізь ліс, менша група почала нервувати і поводилася так, ніби до них наближаються чужинці. Дивним було те, що раніше шимпанзе були агресивні проти чужинців, але не всередині однієї групи.

Двадцять років до того (1995—2015) вони співіснували мирно, але згодом розкололися на два табори. Наступні сім років західна група понад 20 разів нападала на центральну. Внаслідок сутичок загинуло 24 примати.

Вчені вважають, що початок «громадянської війни» спричинила боротьба за владу. Розколу посприяла смерть кількох ключових ватажків, а прискорила процес хвороба, вирубка лісів та зміна клімату.

Фото: Аарон Сандел / Science

