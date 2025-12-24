Кабмін: нові правила годування дітей у школах і дитячих садках, якщо немає світла

В Україні оновили правила організації харчування у школах, дитячих садках та закладах оздоровлення. Кабмін ухвалив документ, який дозволяє офіційно забезпечувати дітей їжею навіть у разі тривалої відсутності електропостачання, коли приготувати гарячі страви технічно неможливо.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Йдеться про постанову №1677, якою внесено зміни до чинних норм харчування, затверджених ще у 2021 році. Документ фактично адаптує систему дитячого харчування до реалій воєнного часу, блекаутів та надзвичайних ситуацій.

Ключова новація — відсутність електроенергії тепер офіційно визнана підставою для зміни формату харчування дітей у закладах освіти.

Якщо у школі чи дитсадку:

немає електропостачання;відсутні або недостатні автономні джерела живлення;неможливо приготувати повноцінне гаряче харчування,

заклад має право тимчасово перейти на альтернативні варіанти харчування, не порушуючи законодавство.

Нові норми дозволяють організовувати харчування без приготування гарячих страв. Це можуть бути продукти, які не потребують термічної обробки, але відповідають вимогам безпеки та харчової цінності.

Окремо прописано, що запаси води та продуктів тривалого зберігання, які заклади зобов’язані мати на випадок надзвичайних ситуацій.

Зміни поширюються і на ситуації, коли діти перебувають в укриттях. Відсутність світла тепер прямо зазначена серед умов, за яких допускається спрощений формат харчування.

Уряд ухвалив зміни з суто практичних міркувань. Головна мета — не допустити ситуацій, коли через відключення електроенергії у школах чи дитячих садках повністю зривається харчування дітей.

Агентство Телевидения Новости