Квітковий повний Місяць з’явиться в небі сьогодні: що про нього варто знати

У понеділок, 12 травня, о 19:56 за київським часом настане повня, яку традиційно називають Квітковою. Цього разу супутник Землі буде дещо меншим на вигляд.

Про явище розповів харківський астроном Володимир Кажанов.

Цього року Квіткова повня припадає на 12 травня. Місяць перебуватиме у сузір’ї Терезів. Так склалося в народі, що багато хто травневу повню називають Квітковою – Квітковий повний Місяць.

«Чому «квітковий»? Людям так захотілося. Місяць що сьогодні, що в наступному місяці не буде відрізнятись кольором, не розквітне. Ви можете спробувати зробити фотографії, чи намалювати картини, на яких буде сяяти Місяць над квітками, квітучими деревами», – написав астроном.

Також Володимир Кажанов уточнив, що сьогодні спостерігатиметься мікромісяць. Бо супутник буде від Землі трохи далі на своїй орбіті, ніж зазвичай. В небі він буде трохи меншого розміру, але не у два і не в 10 раз менший. Це регулярне явище і не є чимось незвичним.

Точний час настання максимальної фази 12 травня – 19:56 за київським часом.

Агентство Телевидения Новости