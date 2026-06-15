Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 76

Международное математическое сообщество представило "Лейденскую декларацию об искусственном интеллекте и математике"

Международное математическое сообщество представило Лейденскую декларацию об искусственном интеллекте и математике

Это документ о том, как ИИ должен использоваться в математических исследованиях. (https://leidendeclaration.ai/?fbclid=IwZnRzaASZCi9URENQBJjLXmV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHqU9A8pAtknnEmEnNN79ENxS0wtYAGT0jq24buyCVWnjRTostWQPS5-dHwPn_aem_YlxNEjiqE6S_XBMCf0C7SA)

Подготовили выжимку самого ключевого:

• Декларацию поддержал Международный математический союз, а ее смысл в защите базовых принципов математики: доказуемости, проверяемости, авторства и ответственности именно человека за результат.

• Авторы прямо говорят, что ИИ уже может помогать с формализацией, поиском идей и генерацией доказательств, но одновременно создает риск появления правдоподобных, красиво написанных и при этом ошибочных математических текстов.

• Главная проблема в том, что математика держится на доверии к доказательству и возможности независимой проверки.

• Если ИИ массово генерирует статьи, формальные выкладки или наброски доказательств без понятного происхождения идей и без честного раскрытия инструментов, нагрузка на рецензентов резко растет, а ошибки могут попадать в научную литературу и затем использоваться в новых работах.

• Отдельно поднимается вопрос авторства, потому что модели обучаются на опубликованных работах математиков, но часто не способны корректно указать, чьи идеи они пересказывают или комбинируют.

• В декларации предлагают простую рамку для исследователей: раскрывать использование ИИ и вычислительных инструментов в статьях, сохранять человеческую ответственность за правильность доказательств, тщательно указывать источники и не отдавать автоматическим системам статус автора.

• Для журналов, научных обществ и фондов предлагается вводить правила публикации и рецензирования, требовать проверяемости результатов, защищать права авторов и поддерживать независимую публичную инфраструктуру, а не полностью зависеть от закрытых коммерческих моделей.

• По сути, математики пытаются заранее провести границу между ИИ как полезным исследовательским помощником и ИИ как источником научного знания, непрозрачного заимствования и корпоративного влияния на направление исследований.

• Это важный сигнал не только для математики, потому что похожая проблема уже возникает и в программировании, биологии, образовании или журналистике.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97755

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ші

Читайте ещё:

В Германии министра цифровых технологий обвинили в использовании ИИ
Сегодня 10:46    61
Зростання цін на пам’ять змушує виробників смартфонів погіршувати характеристики
Сегодня 08:38    90
Автономний український дрон таємно знищував російських солдатів, – ЗМІ
Сегодня 06:09    161
Google несе юридичну відповідальність за контент, згенерований ШІ: постанова суду
14.06.2026 11:45    169
Конкурент OpenAI посварився з урядом США – тепер вимикнув найсильніші моделі
14.06.2026 09:38    152
Нейронка проаналізувала становище України у війні рік тому і наразі
13.06.2026 10:32    190
Скільки грошей американський бізнес витрачає на ШІ-працівників — дослідження
13.06.2026 10:20    146
Компанію Маска можуть оцінити у $1,75 трлн: ШІ-бум захопив світові ринки
11.06.2026 10:18    142
Боти вперше в історії генерують більше інтернет-трафіку, ніж люди
10.06.2026 10:03    244
Anthropic закликає лабораторії штучного інтелекту призупинити розробку через ризик втратити контроль над ШІ
09.06.2026 10:55    190
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 