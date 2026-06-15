Международное математическое сообщество представило "Лейденскую декларацию об искусственном интеллекте и математике"

Это документ о том, как ИИ должен использоваться в математических исследованиях. (https://leidendeclaration.ai/?fbclid=IwZnRzaASZCi9URENQBJjLXmV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHqU9A8pAtknnEmEnNN79ENxS0wtYAGT0jq24buyCVWnjRTostWQPS5-dHwPn_aem_YlxNEjiqE6S_XBMCf0C7SA)

Подготовили выжимку самого ключевого:

• Декларацию поддержал Международный математический союз, а ее смысл в защите базовых принципов математики: доказуемости, проверяемости, авторства и ответственности именно человека за результат.

• Авторы прямо говорят, что ИИ уже может помогать с формализацией, поиском идей и генерацией доказательств, но одновременно создает риск появления правдоподобных, красиво написанных и при этом ошибочных математических текстов.

• Главная проблема в том, что математика держится на доверии к доказательству и возможности независимой проверки.

• Если ИИ массово генерирует статьи, формальные выкладки или наброски доказательств без понятного происхождения идей и без честного раскрытия инструментов, нагрузка на рецензентов резко растет, а ошибки могут попадать в научную литературу и затем использоваться в новых работах.

• Отдельно поднимается вопрос авторства, потому что модели обучаются на опубликованных работах математиков, но часто не способны корректно указать, чьи идеи они пересказывают или комбинируют.

• В декларации предлагают простую рамку для исследователей: раскрывать использование ИИ и вычислительных инструментов в статьях, сохранять человеческую ответственность за правильность доказательств, тщательно указывать источники и не отдавать автоматическим системам статус автора.

• Для журналов, научных обществ и фондов предлагается вводить правила публикации и рецензирования, требовать проверяемости результатов, защищать права авторов и поддерживать независимую публичную инфраструктуру, а не полностью зависеть от закрытых коммерческих моделей.

• По сути, математики пытаются заранее провести границу между ИИ как полезным исследовательским помощником и ИИ как источником научного знания, непрозрачного заимствования и корпоративного влияния на направление исследований.

• Это важный сигнал не только для математики, потому что похожая проблема уже возникает и в программировании, биологии, образовании или журналистике.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97755

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