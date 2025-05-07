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Миниатюрный ядерный источник энергии способет работать десятилетиями без подзарядки

Миниатюрный ядерный источник энергии способет работать десятилетиями без подзарядки

В условиях, где замена батарей невозможна, а стабильность энергоснабжения критична, традиционные источники питания теряют свою актуальность. Новое поколение радиоизотопных источников энергии, созданное южнокорейскими учёными, обещает кардинально изменить подход к питанию техники в отдалённых или автономных системах.

Инженеры из Института науки и технологий Тэгу Кенбук (DGIST) представили бета-вольтаический элемент нового поколения, который не требует подзарядки и способен стабильно генерировать электричество на протяжении десятилетий. Это стало возможно благодаря объединению двух передовых технологий: радиоактивных квантовых точек на основе изотопа углерода-14 и высокоэффективного перовскитного поглотителя.

Как работает бета-вольтаическая ячейка?

Бета-вольтаические элементы — это особый класс источников питания, которые преобразуют энергию бета-распада радиоактивных изотопов непосредственно в электричество. В отличие от традиционных ядерных источников, использующих тепло (как, например, в радиоизотопных термоэлектрических генераторах), эти устройства работают на принципе прямой конверсии энергии бета-частиц (электронов), выбрасываемых в процессе радиоактивного распада.

Когда бета-частицы сталкиваются с полупроводниковым материалом, они возбуждают в нём электронно-дырочные пары. Эти заряженные частицы разделяются встроенным электрическим полем, создавая электрический ток. Главной проблемой ранее было обеспечение высокой эффективности преобразования энергии, устойчивости к радиационному разрушению и длительной стабильности выходной мощности.

Джерело: nigroll.com

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