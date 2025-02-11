Найбагатші люди світу збільшують інвестиції у продовження життя, - констатує BILD

У Кремнієвій долині промисловість довголіття перетворилася на гарячу інвестиційну нішу. Очікується, що в 2025 році галузь досягне обсягу у 578 млрд євро. Провідна роль її розвитку належить надбагатим людям світу. За даними швейцарського банку UBS, люди зі статками від 48 мільйонів євро готові віддати половину свого багатства за додаткові 10 років життя.

Один із таких людей — 47-річний підприємець та біохакер Брайан Джонсон, який приймає понад 50 таблеток на день, вводить собі плазму крові свого юного сина, постійно моніторить серцевий ритм та активність мозку, а також містить команду із 30 фахівців, які допомагають йому боротися зі старінням. Ціна питання - 1,9 млн євро на рік.

Засновник Amazon Джефф Безос вклав 2,9 млрд євро у біотехнологічну компанію Altos Labs. Місія стартапу – перепрограмувати клітини організму, щоб зупинити чи навіть звернути процес старіння. Співзасновник PayPal Пітер Тіль інвестував 6,5 мільйона євро у фонд Methuselah, який також займається дослідженнями старіння. Глава Open AI Сем Альтман вкладається в Retro Biosciences, проект зі схожими цілями. Кажуть, що на ВЕФ у Давосі він активно шукав нових інвесторів під цей проект.

Марк Бернеггер, співзасновник Longevity Investors, об'єднує мільярдерів, вчених та підприємців, щоб рухати індустрію довголіття вперед. Він каже: «Я хочу жити стільки, скільки буду щасливим і здоровим. З наукового погляду, 90–120 років цілком реально»

Чи змінить мода на такі інвестиції майбутнє всіх людей — це питання часу та грошей, резюмують у редакції BILD.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/52505

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