Названо основні ризики при використанні подовжувачів у домашніх умовах

Використання подовжувача здається простим і зручним рішенням, проте в деяких випадках воно може становити реальну небезпеку – від перегріву та пошкодження техніки до пожежі. Електрики наголошують, що важливо враховувати навантаження, умови навколо кабелю та тривалість його роботи без перерв.

Перевантаження від потужної техніки – поширена причина перегріву. Побутові прилади з високим споживанням енергії легко перевантажують подовжувач, якщо його характеристики не розраховані на таку силу струму. У гіршому випадку це може призвести до займання. Якщо підключення потрібно лише тимчасово, слід обирати подовжувач із відповідним перетином проводу.

Використання на вулиці або у вологих умовах також небезпечне. Стандартні подовжувачі не пристосовані до перепадів температур і впливу вологи, що може спричинити тріщини ізоляції або коротке замикання. Крім того, сховані під килимом або меблями кабелі не відводять тепло, і в таких умовах перегрів стає більш ймовірним. Регулярний контроль нагріву кабелю допомагає уникнути проблем: якщо він стає гарячим – варто від’єднати подовжувач.

Особливо обережними слід бути при заряджанні електротранспорту, наприклад вуличних електросамокатів, оскільки зарядні пристрої можуть споживати більше струму, ніж подовжувач здатен пропустити, що загрожує перегрівом і пошкодженням обладнання.

З’єднання кількох подовжувачів у “ланцюжок” також небезпечне – зростає опір, падає напруга і легко перевищити допустиме навантаження. Кращий варіант – один подовжувач потрібної довжини та калібру або установка розетки у потрібному місці.

Нарешті, подовжувач не призначений для постійної роботи. Якщо без нього не можна живити щоденні пристрої, слід оновити домашню електромережу замість того, щоб постійно покладатися на тимчасове рішення.

Джерело: itechua.com

