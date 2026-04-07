Orion облетів Місяць та повертається на Землю

Американський космічний корабель Orion (Оріон) з чотирма астронавтами на борту в рамках місії Artemis II (Артеміда-2) завершив обліт Місяця і тепер повертається на Землю.

Як пише Кореспондент, про це повідомили під час трансляції NASA.

«Корабель перебуває на завершальному етапі польоту, повертаючись до Землі», – йдеться в повідомленні.

Під час майже семигодинного обльоту, що розпочався 6 квітня, корабель провів наукові дослідження і фотографування більш ніж трьох десятків об’єктів на поверхні Місяця. Під час максимального зближення космічний апарат перебував на відстані 6550 км від місячної поверхні.

Екіпаж зміг протягом приблизно п’яти годин спостерігати освітлену Сонцем поверхню Місяця. Уперше астронавти досліджували його зворотний бік з більш високої та широкої точки огляду, ніж попередні американські місії Аполлонів.

Астронавти стали свідками падіння метеоритів на місячну поверхню, спостерігали з унікальної точки огляду затемнення, коли Сонце сховалося за Місяцем, побачивши його корону. Усі об’єкти, зокрема розмір, форму і навіть колір кратерів, схилів і структур, під час польоту документували.

За даними NASA, корабель Orion повернеться на Землю з приводненням в акваторії Тихого океану 10 квітня.

