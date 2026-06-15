Студент випадково виявив загублене місто майя на 16-й сторінці пошуку Google

У лісах Мексики було знайдено величезне загублене місто майя, при цьому особливо дивним виявився спосіб його виявлення. Воно було відкрите не в результаті експедиції в джунглі, а шляхом повторного вивчення даних у цифровому архіві, зібраних для зовсім іншої мети і доступних вже багато років.

Як пише DailyGalaxy, місцезнаходження міста, яке отримало назву Валеріана, залишилося непоміченим під час екологічного дослідження 2013 року. Однак студент-археолог випадково відкрив те, що вчені пропустили.

Люк Олд-Томас, аспірант Тулейнського університету, під час пошуку в інтернеті натрапив на лідарне дослідження, проведене у 2013 році природоохоронною організацією, що займається моніторингом лісів та вуглецю.

"Я був приблизно на 16-й сторінці пошуку Google і знайшов дослідження, проведене мексиканською організацією з моніторингу навколишнього середовища", – розповів він.

Цей набір даних ніколи не призначався для археології. Але після обробки інформації з використанням археологічних методів Олд-Томас помітив закономірності, що вказують на щось набагато більше, ніж просто природні особливості рельєфу.

Лідар працює шляхом запуску сотень тисяч лазерних імпульсів з літака. Деякі з цих променів пробиваються крізь просвіти в лісовому полозі й досягають землі. Після видалення рослинності за допомогою цифрових технологій стародавні споруди стають видимими. Дослідження охопило близько 122 квадратних кілометрів і виявило 6764 споруди, що дає середню щільність приблизно 55 споруд на квадратний кілометр.

Дослідники ідентифікували два монументальні квартали, великі закриті площі, з'єднані широкою дамбою, храмові піраміди, майданчик для гри в м'яч і водосховище, створене шляхом перекриття сезонного водотоку. За деякими оцінками, населення міста в період його розквіту між 750 і 850 роками нашої ери становило від 30 000 до 50 000 жителів. Ці цифри базуються на щільності поселення, а не на прямих даних розкопок.

Сучасні дослідники назвали місто Валеріана, на честь розташованої неподалік лагуни.

Дослідники, як і раніше, планують перевірити отримані результати в ході польових робіт. Лідар може виявити обриси будівель та інфраструктури, але лише дослідження на місцевості можуть визначити, коли ці споруди були заселені та як вони вписуються в історію світу майя.

Джерело: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»