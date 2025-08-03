В Китае выпустили огромных комаров-каннибалов для борьбы с эпидемией чикунгуньи

В Китае выпустили гигантских «комаров-слонов», чтобы они съели более мелких комаров — переносчиков эпидемии чикунгуньи. Комариной операцией руководит исследовательская группа Медицинской школы Чжуншань при Университете Сунь Ятсена в Гуандуне. Комары Toxorhynchites splendens не кусают людей, но охотятся на комаров Aedes — основных переносчиков чикунгуньи, денге, зика и желтой лихорадки, пишет Bloomberg.

В одном только городе Фошань за три недели зарегистрировано более 6 тысяч заражений. Власти возрождают методы, знакомые по пандемии Covid-19: массовое ПЦР-тестирование, изоляцию инфицированных и дезинфекцию целых кварталов. В Фошане применяют и другое средство: более 5 тысяч рыб, поедающих яйца и личинки комаров, выпустили в городские пруды и реки. В соседнем Гуанчжоу чиновники опубликовали карту риска для всех 120 районов и запустили недельную кампанию по распылению инсектицидов дважды в день.

Вирус чикунгуньи передается только через укусы инфицированных самок комаров. Болезнь впервые была выявлена в 1952 году в Танзании, а название получила от слова на языке кимаконде, означающего «согнуться» или «искривиться» — так описывают походку больных из-за сильных суставных болей. Инкубационный период вируса составляет обычно от двух до семи дней.

Заболевание начинается внезапно — с высокой температуры и интенсивных болей в суставах, которые могут быть настолько выраженными, что затрудняют передвижение. Часто наблюдаются боли в мышцах, головная боль, сыпь, а также тошнота и рвота. Несмотря на то что вирус редко приводит к летальному исходу, суставные боли могут сохраняться неделями, а иногда и месяцами после острой фазы болезни, значительно снижая качество жизни пациента. Специфического лечения от чикунгуньи не существует. Терапия носит симптоматический характер и направлена на облегчение боли и снижение температуры.

Подобный метод борьбы с распространителями заболеваний недавно предприняли на Гавайях. Там с дронов сбросили зараженных комаров для спасения птиц-медососов, чью популяцию стремительно уничтожает малярия, распространяемая инвазивными насекомыми.

Джерело: nigroll.com

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