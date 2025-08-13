Вікіпедія бореться з непотребом штучного інтелекту

Вікіпедія має кілька підходів до боротьби з непотребом або неякісним контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. Ось деякі з них:

1. Спільнота редакторів: Вікіпедія покладається на активну спільноту волонтерів, які перевіряють і редагують статті. Редактори можуть виявляти та виправляти неточності або неякісний контент, незалежно від того, чи був він створений людиною, чи штучним інтелектом.

2. Правила та рекомендації: Вікіпедія має чіткі правила щодо надійних джерел та перевірки фактів. Статті, які не відповідають цим стандартам, можуть бути видалені або відредаговані.

3. Автоматизовані інструменти: Вікіпедія використовує різноманітні автоматизовані інструменти для виявлення вандалізму та неякісного контенту. Ці інструменти можуть допомогти виявити статті, які містять помилки або не відповідають стандартам якості.

4. Обмеження на редагування: У деяких випадках, якщо стаття або тема є спірною або схильною до вандалізму, адміністрація може обмежити редагування лише для зареєстрованих користувачів або навіть заблокувати редагування.

5. Освіта та навчання: Вікіпедія також проводить навчальні програми для нових редакторів, щоб допомогти їм зрозуміти, як створювати якісний контент і дотримуватися стандартів спільноти.

Ці заходи допомагають підтримувати якість інформації на Вікіпедії, навіть у умовах зростаючого використання штучного інтелекту для створення контенту.

Джерело: internetua.com

