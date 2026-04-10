У Харкові та області вночі очікуються заморозки на ґрунті

У Харківській області прогнозують погіршення погодних умов у ніч на 11 квітня. Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові та області вночі 11 квітня очікуються заморозки. Зокрема, у Харкові температура на поверхні ґрунту опуститься до -2…0 °C, а в області до -3…0 °C.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 11 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на півночі, північному сході та Черкащині, а вдень у більшості регіонів, крім південного заходу, місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом.

У нічні та ранкові години в південно-східній частині, а також у Чернігівській і Сумській областях місцями можливий туман. Вітер переважно західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, однак на поверхні ґрунту, а в окремих регіонах і в повітрі, очікуються заморозки до -3…0 °C. Вдень повітря прогріється до +4…+9 °C, а на півдні та південному сході до +13 °C.

