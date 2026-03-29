У Лівії підводні археологи виявили "кладовище кораблів" і затоплені залишки порту

Поблизу давнього порту Птолемаїди на півночі Лівії археологи виявили скупчення затонулих кораблів, що простягається більш ніж на 100 метрів. Серед інших знахідок фахівців – елемент терезів у формі жіночої голови, античні колони та якорі.

Дослідники вважають, що накопичення кораблів, що потрапили у аварії, з часом призвело до утворення небезпечної місцевості для суден, які підходили до гавані, пише Нeritage Daily.

Після 13-річної перерви, спричиненої громадянською війною в Лівії, археологи з Варшавського університету та місцеві фахівці провели масштабні дослідження наземних і підводних археологічних об'єктів.

Зона корабельних аварій розташована поблизу мілководного скельного утворення, яке, ймовірно, і стало причиною багатьох катастроф.

Дослідники виявили античні колони, сліди затоплених доріг, численні втрачені якорі та зонди, які в давнину використовували для дослідження морського дна. Серед знайдених артефактів також були фрагменти вантажів, зокрема амфор, а також бронзовий еквіподій – елемент римських терезів у формі жіночої голови.

Команда під керівництвом Шимона Ленарчика виявила на суходолі раніше невідому дорогу, що вела до акрополя, а також ймовірні спостережні вежі, які були частиною оборонної системи міста.

Серед інших знахідок археологів – римський мильний камінь з грецьким написом часів династії Северів, датований початком III століття нашої ери.

Птолемаїда була одним із п'яти міст, що утворювали обєднання Пентаполіс Кіренаїки, заснованого династією Птолемеїв на межі IV-III століть до нашої ери. Місто було важливим центром морської торгівлі і залишалося таким аж до арабського завоювання у VII столітті нашої ери.

"Протягом століть рівень Середземного моря дещо підвищився, а землетруси спричинили ерозію узбережжя. В результаті частина інфраструктури стародавнього порту зараз перебуває під водою", – сказав керівник експедиції Бартош Контни.

Дослідники зазначили, що будуть досліджувати знахідки у наступних археологічних сезонах.

Джерело: pravda.com.ua

