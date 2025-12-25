Наука
Сегодня 13:08
У п’ятницю очікується погіршення погодних умов у Харкові та області: хуртовина та ожеледиця

Синоптики попереджають про зміну погодних умов по Харківській області та місту Харкову 26 – 29 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«З проходженням активних атмосферних фронтів з північного заходу з 26 по 29 грудня у Харківській області прогнозується погіршення погодних умов», – йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, 26 – 29 грудня очікується сніг, місцями значний. Хуртовина, вітер західного напрямку, 9 – 14 м/с, 26 грудня пориви 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Зазначається, що може бути утворення снігового покриву висотою 5 – 10 см, місцями до 15 см. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

Агентство Телевидения Новости

