Зруйновано популярний міф про темну тему в смартфонах

Міф про те, що темна тема сприяє економії заряду АКБ, виявився розвінчаний редакцією BBC. Проведений журналістами експеримент показав, що за певних складових світлий режим виявився менш енерговитратним.

Під час експерименту учасникам видали смартфони з активованим стрімінговим сервісом BBC, пропонуючи вибрати темний або світлий інтерфейс і налаштувати яскравість на свій розсуд.

Результат показав, що при “темряві” яскравість екрану часто була на 80% більшою, що призводило до збільшення споживання енергії. Також не було виявлено зв’язку між економією заряду і факторами на кшталт швидкості завантаження сайтів, обсягу даних, що пересилаються тощо.

Автори дослідження зробили висновок, що темна тема не сприяє економії АКБ, незважаючи на комфортне використання гаджета вночі. Для мінімізації споживання енергії доцільно знизити яскравість панелі та використовувати пристрої з меншими екранами, оскільки дисплей – чи не найенергоємніший елемент смартфона.

Джерело: prostomob.com

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