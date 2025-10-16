Боксер з росії може стати наступним суперником Усика

Регулярний чемпіон світу в суперважкій вазі, болгарин Кубрат Пулєв (32–3, 14 КО) вийде на ринг 12 грудня проти росіянина Мурата Гасієва (32–2, 25 КО), який боксує під прапором Вірменії.

Про це повідомляє Sport.ua.

Спочатку Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала бій володаря титулу проти непереможеного британця Мозеса Ітауми, проте Пулєв повідомив, що вже підписав контракт на поєдинок з росіянином.

Переможець цього протистояння стане обов’язковим претендентом на повноцінний пояс WBA, яким зараз володіє представник України Олександр Усик.

Варто зазначити, що українець вже зустрічався на рингу з Гасієвим – в липні 2018 року переміг Мурата одноголосним рішенням суддів у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в ліміті крузервейту.

Пулєв востаннє виходив на ринг в грудні минулого року, коли зупинив німецького сирійця Махмуда Чарра за підсумками 12 раундів.

Якщо Усик відмовиться битися з переможцем пари Гасієв – Пулев, йому доведеться залишити свій титул вакантним.

