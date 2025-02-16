Ігри Нескорених-2025: українські плавці вибороли п’ять золотих медалей

В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 у змаганнях з плавання у різних категоріях та кваліфікаціях взяли участь десять українських учасників.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

Олександр Андрощук зміг побити власний рекорд та проплив дистанцію за 41,84 секунди. Олег Омельчук та Владислав Капканець виступили у кваліфікації «50 м вільним стилем». Володимир Марченко змагався у кваліфікації «50 м брасом».

Інна Короленко фінішувала шостою, а Артур Милін провів виступ у фіналі «50 м брасом» та здобув «золото». Сергій Храпко зайняв два четвертих місця на різних дистанціях.

Демʼян Дудля чотири рази виступав у фіналах в різних стилях плавання, а на спині здобув «бронзу». Руслан Сергійчук зайняв одне четверте місце та здобув два «золота». Ігор Олійник чотири рази здобув два «золота» й два «срібла».

Всього в української збірної – пʼять золотих медалей, дві – срібні, одна – бронзова.

Також українська збірна – Олександр Андрощук, Демʼян Дудля, Ігор Олійник, Олег Омельчук – виступила в естафеті (вільний стиль) і показала сьомий результат – 2 хв 24 сек.

Агентство Телевидения Новости