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Харків’янин Котляр виборов медаль на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств (ММА)

Харків’янин Котляр виборов медаль на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств (ММА)

З 14 по 23 лютого у місті Белград (Сербія) пройшов ЧЄ зі змішаних єдиноборств (ММА) серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та старших дітей.

Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY.

У змагання взяли участь 773 спортсмени із 39 країн.

Харківський спортсмен Максим Котляр у складі збірної команди України виборов бронзову медаль чемпіонату Європи у ваговій категорії 65,8 кг серед дорослих.

У підсумку збірна команда України показала високий результат і стала найкращою у всіх вікових категоріях посівши перше загальнокомандне місце.

Агентство Телевидения Новости

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