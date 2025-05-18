Ярослава Магучіх виграла золотий етап World Athletics у Токіо

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на золотому етапі Континентального туру World Athletics у Токіо. Українка показала результат 1.96 м, який став найкращим в історії цього турніру.

Про це повідомляє XSport.

Змагання такого рівня повернулися в столицю Японії вперше за дев’ять років, але, крім Магучіх, не зібрала найсильніших учасниць.

Крім, Магучіх п’єдестал зайняли чемпіонка світу-2016 U20 Міхаела Груба з Чехії, семиразова чемпіонка Греції Татьяна Гусіна.

Магучіх розпочала виступ із висоти 1.91 м, яку взяла з першої спроби, випередивши всіх конкуренток. До її старту лідирувала Груба, яка без помилок подолала 1.85 м, але не впоралася з 1.88 м. Українка гарантувала собі перемогу, а потім із першої спроби стрибнула 1.96 м, встановивши найкращий результат в історії турніру.

Золотий етап в Токіо. Стрибки у висоту, жінки:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.96 мМіхаела Груба (Чехія) – 1.85 мТатьяна Гусіна (Греція) – 1.80 м

Українка цього сезону виграла два етапи Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, а також What Gravity Challenge-2025.

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