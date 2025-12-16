Спорт
Сегодня 09:50
IBSF не допустила россиян к участию в соревнованиях двойками и четверками

IBSF не допустила россиян к участию в соревнованиях двойками и четверками

Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян к участию в соревнованиях двойками (пилот и разгоняющий/тормозящий) и четверками (пилот, два разгоняющих, тормозящий).

Об этом сообщили местные СМИ и IBSF.

Федерация опубликовала список спортсменов и персонала, которые допущены к соревнованиям в нейтральном статусе в одиночных соревнованиях. Впоследствии российская пресса добавила, что это разрешение не распространяется на двойки и четверки.

По мнению IBSF, более одного участника – это команда, а в соответствии с рекомендациями МОК российские команды остаются вне соревнований.

Международная федерация опубликовала список из двух бобслеисток и девяти россиян, которых допустили к участию в соревнованиях по скелетону. Также к соревнованиям допустили одного врача, пятерых тренеров/технический персонал и трех официальных лиц.

Напомним, после жалобы рф апелляционный трибунал IBSF признал недопущение российских бобслеистов незаконным, после чего состоялся срочный Исполком.

Таким образом, вышеупомянутые спортсмены имеют шанс квалифицироваться на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине. Согласно предварительным условиям, эти россияне подтвердили федерации свою "нейтральность".

Джерело: champion.com.ua

