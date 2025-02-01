Кличко повернеться в ринг у 2025 році – The Ring

Легенда світового боксу Володимир Кличко повернеться в ринг у 2025 році.

Як пише «Чемпіон», про це повідомляє авторитетний ресурс The Ring, яким наразі володіє глава Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

За їхньою інформацією, українець серйозно готується провести “великий бій” цього року і побити рекорд Джорджа Формана.

Зазначимо, що американський боксер Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті в 1994 році. Це досягнення йому підкорилося, коли він у 45-річному віці в титульному бою нокаутував Майкла Мурера в десятому раунді. Кличку наразі 48 років, тож він ще може стати найстаршим чемпіоном.

У якій саме боксерській формі перебуває Володимир, звісно, невідомо, але його повернення стало б однією з найбільших подій світу спорту.

Раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO в надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф’юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Агентство Телевидения Новости