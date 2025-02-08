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На «Ігри Нескорених» у Канаді поїхали 35 українських захисників

На «Ігри Нескорених» у Канаді поїхали 35 українських захисників

Рекордна кількість українських захисників вирушила на «Ігри Нескорених» у Канаді.

Вперше турнір для поранених військовослужбовців і ветеранів проходить узимку, повідомляє Міністерство оборони України.

До програми перших зимових «Ігор Нескорених» додали гірські та бігові лижі, сноуборд, біатлон, скелетон і керлінг на колісних кріслах.

Шанс завоювати медалі 8 – 16 лютого в Ванкувері та Вістлері матимуть 35 українців.

Агентство Телевидения Новости

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