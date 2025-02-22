Нам прямо сейчас показывают, что такое спорт «вне политики»

Cостоялся финал хоккейного турнира 4-х наций (США, Канада, Финляндия, Швеция). Турнир – просто шоу, временная замена "Мачта всех звёзд НХЛ", проходил на площадках в Монреале и Бостоне на фоне эпопеи с «51-м штатом». Команды играли каждая с каждой, потом финал.

В первом матче Канада – США (проходил в Монреале) был освистан гимн американцев, болельщики яростно демонстрировали отношение к Трампу. Атмосфера была накалена до предела, на льду состоялось несколько драк, но американцы выиграли 3:1.

В финале снова сошлись Канада и США. Игра в Бостоне.

Перед матчем Трамп написал, что позвонит великой американской команде, дабы вдохновить на победу! Матч, к сожалению, не посетит, ибо выступает перед губернаторами. Но потом они посмотрят игру, «губернатор» Трюдо может присоединиться. Ну, и всё то же о 51-м штате.

Игра была равная, канадцы выиграли в овертайме.

Трюдо сразу же прокомментировал: «Ты не можешь взять нашу страну – и ты не можешь взять нашу игру!».

В сети часть американцев уже проклинает Трампа, ибо принёс неудачу.

Параллельно всему этому клинчу медийно играли россияне. Основной посыл: скандинавы – это отстой, особенно финны, без россии неинтересно, верните русских!

На этом хоккейная политика не заканчивается.

Одна из главных интриг сезона 24/25 в НХЛ – побьёт ли российский форвард Александр Овечкин «вечный» рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах. Рекорд – 894, у Овечкина на сейчас – 879, и он в хорошей форме.

Истерия страшная. Маниакальная зацикленность на статистике является частью шоу. Уже год всех накручивают на этот рекорд, за 4 шайбы до рекорда Гретцки начнёт посещать матчи Овечкина, чтобы лично его поздравить.

Регулярный чемпионат длится до 17 апреля, впереди у Овечкина ещё два десятка матчей. По прогнозам он должен побить рекорд в первую неделю апреля.

По законам шоубизнеса страсти подогреваются всеми способами. Кто-то горой за Овечкина, часть хоккеистов, журналистов и тренеров высказывается в духе «та дайте ему уже это рекорд, пусть спокойно идёт на пенсию, сил уже нет, давайте играть в хоккей».

Естественно, рф это использует. С сентября я каждый день получаю несколько картинок от разных российских СМИ. Овечкин позавтракал. Овечкин дольше всех проехал на правом коньке. Овечкин чаще всех в истории Вашингтона чесал правое ухо и является вторым в лиге по этому показателю. И т.д.

Отдельная линия: у Гретцки – украинские корни, поэтому для дорогих россиян рекорд Овечкина втройне ценен.

Уверен, что сначала Овечкина примет Трамп. Получит в подарок клюшку, шайбу, подарит мячики для гольфа. Затем Овечкина примет путин, получит мячик для гольфа, клюшку и шайбы, подарит орден и село с крестьянами. Затем Трамп и путин вместе примут Овечкина, обменяются шайбами, клюшками, сыграют в настольный хоккей. За этим с грустью будет наблюдать Лукашенко, у которого только биатлонистки и теннисистки.

Естественно, будет дикая истерия «верните русских».

Так что спорт, он, конечно, вне политики, но нет.

Зеленский должен брать с собой на переговоры Усика. А на особо сложные – Ольгу Харлан.

(Картинка из твиттера Трюдо).

Джерело: https://t.me/kopytkoav/888

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