Підсумки 9-го дня ЧС-2026 по футболу: Парагвай вибив Туреччину з турніру

На дев’ятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу продовжилася програма другого туру групового етапу.

Про це повідомляє Чемпіон.

19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи D, у якому збірна США обіграла команду Австралії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Збірна Марокко здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу-2026 з футболу, перегравши у другому турі національну команду Шотландії.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Збірна Бразилії без проблем переграла національну команду Гаїті у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Вже у суботу, 20 червня, відбувся матч другого туру групи D на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Парагваю здолала Туреччину.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Турнірна ситуація у групах С та D

У квартеті С лідерство ділять Бразилія та Марокко – у них по 4 очки. Шотландія, яка має 3 бали, ще збергіає шанси на першу сходинку. Їм треба в останньому турі переграти Бразилію, а також сподіватися, що Гаїті забере очки в Ашрафа Хакімі та компанії. Визнаємо, що такий варіант події виглядає дуже малоімовірним.

У групі С США достроково вибороли першу сходику, маючи дві перемоги. В останньому турі Австралія та Парагвай з трьома очками в активі визначать того, хто стане другим. Туреччина за два поєдинки завдала понад 60 ударів по воротах суперників, але залікових пунктів не здобула.

Агентство Телевидения Новости